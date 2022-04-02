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الآلاف في سويسرا يحتجون للمطالبة بإنهاء الهجوم على أوكرانيا
الآلاف في سويسرا يحتجون للمطالبة بإنهاء الهجوم على أوكرانيا
3 ابريل 2022 01:49

برن (وكالات) 

احتجّ الآلاف، أمس،  في العاصمة السويسرية برن وسط عاصفة ثلجية غير اعتيادية، مطالبين بإنهاء الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب منظمي المسيرة، حاملين أعلاماً أوكرانية. وكُتب على لافتات: «أنا روسي وأنا ضدّ العملية العسكرية»، وأيضاً: «أنا روسي وأدعم أوكرانيا».
وعلى لافتة أخرى كانت تحملها متظاهرة تتجه إلى مقر الحكومة والبرلمان السويسري، كُتب «جميعنا مدنيون أوكرانيون».
واعتبر بونوا غايار المسؤول في اتحاد النقابات السويسرية أن التظاهرة «نجحت في إظهار أن العملية العسكرية لا تترك أي شخص لا مبال حتى بعد نحو 40 يوماً من النزاع».
وقالت الطالبة الأوكرانية في جامعة لوزان، هانا بيريخودا: «نحتاج إلى أن يكون العالم متضامناً معنا».
وأضافت: «إن أوكرانيا تحمي أوروبا وتحمي الديموقراطية وتحمي العالم»، متابعة «الأثرياء الروس لديهم أموالهم هنا في سويسرا وفي المصارف السويسرية، إذاً سويسرا مكان أساسي لوقف هذه العملية العسكرية».
وهدف التظاهرة هو دفع سويسرا للمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا، وفقاً للمنظمين.
وطالب المتظاهرون بدعم إضافي للاجئين الأوكرانيين وبفرض عقوبات جديدة على روسيا وخفض الواردات الروسية.

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