اليوم 14:39
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
الصين: لسنا طرفاً في النزاع الأوكراني
الصين: لسنا طرفاً في النزاع الأوكراني
3 ابريل 2022 01:49

بكين (وكالات)

أعلنت الصين أنها ليست طرفاً في النزاع الأوكراني، وأكدت أن علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، بما في ذلك روسيا، يجب ألا تتأثر بهذا النزاع. وقال مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الصينية، وانج لوتونج، في تصريح صحفي، أمس، إن بكين تدعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، داعياً إلى عدم المبالغة في الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا النزاع.
وأكد لوتونج أن هذا النزاع لن ينتهي فقط بناء على طلب الصين.
وأوضح، أن «الأعمال العسكرية هي قرار اتخذته دول ذات سيادة، وهذا كان قراراً روسياً مستقلاً، ولا يجدي أن نلجأ إلى روسيا ونقول: يجب أن توقف هذه العملية العسكرية».
وشدد لوتونج على أن مفتاح حل هذه المسألة «ليس بيد الصين، بل بيد واشنطن وبروكسل وموسكو».
وقال المسؤول الصيني: «لطالما قال الأميركيون إنهم يقفون مع الأوروبيين في أمنهم، لذلك ربما يمكنهم فعل شيء حيال ذلك أيضاً، فعلى سبيل المثال، إذا اتصل الرئيس الأميركي بالرئيس الروسي وقال إن «الناتو» لن يتوسع، ولن يكون هناك نشر أسلحة استراتيجية، وأن أوكرانيا ستكون دولة محايدة، فقد يكون ذلك كفيلاً بحل المشكلة».

وأكدت بكين، أمس، غداة تحذير الاتحاد الأوروبي لها من أن أي دعم لموسكو سيضر بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، أنّ الصين لا تلتف عمداً على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وقال لوتونج: «نحن لا نفعل أي شيء للالتفاف عمداً على العقوبات المفروضة على روسيا».

الصين
أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
دنيا
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
اليوم 14:35
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
دنيا
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
اليوم 14:31
مقر «المركزي الأوروبي» في ميونيخ
الاقتصادي
وونش: «المركزي الأوروبي» قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام
اليوم 14:29
ماذا قال النائب العام المصري الأسبق بعد تناول «الاختيار» قرار عزله من الإخوان؟
دنيا
ماذا قال النائب العام المصري الأسبق بعد تناول «الاختيار» قرار عزله من الإخوان؟
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©