الصين: لسنا طرفاً في النزاع الأوكراني

بكين (وكالات)

أعلنت الصين أنها ليست طرفاً في النزاع الأوكراني، وأكدت أن علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، بما في ذلك روسيا، يجب ألا تتأثر بهذا النزاع. وقال مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الصينية، وانج لوتونج، في تصريح صحفي، أمس، إن بكين تدعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، داعياً إلى عدم المبالغة في الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا النزاع.

وأكد لوتونج أن هذا النزاع لن ينتهي فقط بناء على طلب الصين.

وأوضح، أن «الأعمال العسكرية هي قرار اتخذته دول ذات سيادة، وهذا كان قراراً روسياً مستقلاً، ولا يجدي أن نلجأ إلى روسيا ونقول: يجب أن توقف هذه العملية العسكرية».

وشدد لوتونج على أن مفتاح حل هذه المسألة «ليس بيد الصين، بل بيد واشنطن وبروكسل وموسكو».

وقال المسؤول الصيني: «لطالما قال الأميركيون إنهم يقفون مع الأوروبيين في أمنهم، لذلك ربما يمكنهم فعل شيء حيال ذلك أيضاً، فعلى سبيل المثال، إذا اتصل الرئيس الأميركي بالرئيس الروسي وقال إن «الناتو» لن يتوسع، ولن يكون هناك نشر أسلحة استراتيجية، وأن أوكرانيا ستكون دولة محايدة، فقد يكون ذلك كفيلاً بحل المشكلة».

وأكدت بكين، أمس، غداة تحذير الاتحاد الأوروبي لها من أن أي دعم لموسكو سيضر بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، أنّ الصين لا تلتف عمداً على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقال لوتونج: «نحن لا نفعل أي شيء للالتفاف عمداً على العقوبات المفروضة على روسيا».