اليوم 14:39
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
«جبهة جديدة وكارثة أرضية».. رئيس أوكرانيا يحذر
فولوديمير زيلينسكي
3 ابريل 2022 00:03

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية تغادر بصورة بطيئة أجزاء من شمالي أوكرانيا، محذراً من مخاطر الألغام الأرضية التي تركتها القوات المغادرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى ترانسنيستريا الانفصالية التابعة لمولدوفا قرب أوديسا. ونفت ذلك المنطقة الانفصالية، ولم تعلق موسكو على النبأ. وتعتزم الولايات المتحدة إرسال مساعدات جديدة عسكرية وطبية بقيمة 300 مليون دولار إلى أوكرانيا، ضمنها طائرات مسيرة تقذف قنابل.

المصدر: وام
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
دنيا
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
اليوم 14:35
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
دنيا
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
اليوم 14:31
مقر «المركزي الأوروبي» في ميونيخ
الاقتصادي
وونش: «المركزي الأوروبي» قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام
اليوم 14:29
ماذا قال النائب العام المصري الأسبق بعد تناول «الاختيار» قرار عزله من الإخوان؟
دنيا
ماذا قال النائب العام المصري الأسبق بعد تناول «الاختيار» قرار عزله من الإخوان؟
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©