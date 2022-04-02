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أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على منطقة كييف
من الجيش الأوكراني
2 ابريل 2022 23:31

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل أو طردت من المنطقة المحيطة بالعاصمة  كييف.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى آنا ماليار على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى مساء اليوم السبت تقول: "تحررت اربين وبوخا وهوستوميل ومنطقة كييف بأسرها من الروس".

كانت الاستخبارات البريطانية وأحد مستشارى الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي قد أعلنا بالفعل عن انسحاب الروس في شمال غرب كييف.

وأشار تقرير الاستخبارات البريطانية وتصريح مستشار زيلينسكى إلى أن  القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 قرية حول كييف.

وقبل أيام قليلة أعلنت القيادة العسكرية الروسية ذاتها أنها ستركز هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا. 

المصدر: وكالات
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