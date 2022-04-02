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هذه الدول تعلن الأحد أول أيام رمضان
أرشيفية
2 ابريل 2022 20:56

يبدأ الأحد شهر رمضان عند الشيعة في العراق ولبنان وإيران، ودول أخرى، مثل المغرب وباكستان والهند، كما أعلنت السلطات في هذه الدول.

وأعلن مكتب آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الشيعية العليا في العراق، في بيان السبت أن الأحد أول أيام شهر رمضان.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب اليوم السبت 29/شعبان المعظم/1443هـ وبذلك يكون يوم غدٍ الأحد أول أيام الشهر الفضيل".

وفي إيران المجاورة، يبدأ شهر رمضان الأحد كذلك، وعند الشيعة في لبنان أيضاً. في آسيا، بدأ شهر رمضان في أفغانستان السبت. في المقابل، يبدأ رمضان في الهند وباكستان الأحد.

 

المصدر: وكالات
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