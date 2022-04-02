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انسحاب روسي سريع من شمال أوكرانيا
أرشيفية
2 ابريل 2022 17:40

أكّدت أوكرانيا السبت أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطقتي كييف وتشيرنيغيف في شمال البلاد بهدف "تثبيت أقدامهم" في الشرق والجنوب حيث من المقرر أن تجري عمليات إجلاء مدنيين جديدة خلال النهار.

وفرّ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ماريوبول في حافلات وسيارات، خاصة على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، بينما يستعد الصليب الأحمر السبت لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.

وكتب ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، على تلغرام "بعد انسحاب سريع للروس من المناطق المحيطة بكييف ومن تشيرنيهيف (...) يتّضح تمامًا أن روسيا اختارت أن تعطي الأولوية لتكتيك مختلف" يقضي بـ"الانعطاف نحو الشرق والجنوب والحفاظ على السيطرة على الأراضي الواسعة المحتلّة وتثبيت أقدامهم هناك بطريقة قوية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا تُعدّ "لضربات قوية" في جنوب البلاد وشرقه خلافا لتصريحات موسكو بأنها عمدت إلى تخفيف حدة المواجهات، لا سيّما في ماريوبول حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن نحو 160 ألف شخص لا يزالون عالقين في المدينة.

وفي حال سقوط ماريوبول فسوف يؤمن ذلك تواصلا جغرافيا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين للروس في منطقة دونباس. وتجري عمليات إجلاء المدنيين بشكل تدريجي بعدما كانت مستحيلة على مدى أسابيع. 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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