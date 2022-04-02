ترحيب عربي ودولي بإعلان «هدنة اليمن»

بعد الإعلان مساء أمس الجمعة عن هدنة في اليمن لمدة شهرين، توالت ردود الفعل العربية والغربية وكيانات دولية المرحبة بتوصل الأطراف اليمنية إلى هذه الهدنة التي بدأت اليوم السبت. ورحب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، في بيان أصدره باسم الاتحاد الأوروبي بالهدنة في اليمن التي تستمر شهرين بناسبة شهر رمضان بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز غروندبرغ. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، ترحيب باريس بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، عن هدنة لمدة شهرين في اليمن. وأكدت دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وللمناقشات التي يجب أن تدور حول هذا الموضوع لصالح هذه الهدنة، ولإيجاد حل سياسي شامل ودائم. وعبّرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين. وأضافت البعثة عبر حسابها على تويتر أنها تأمل في أن «تسمح روح رمضان للأطراف بالبناء على هذا التقدم لتحقيق السلام المستدام في اليمن». وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن. وقال بايدن «أنا مدين للدور القيادي للسعودية وسلطنة عمان لإنجاح الهدنة قبل حلول شهر رمضان». وأضاف «حان الوقت للتوصل لتسويات سياسية لتحقيق سلام دائم في اليمن»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالهدنة وإنهاء الحرب في البلاد. وتابع «أشكر الحكومة اليمنية على الثقة التي وضعتها في الوساطة الأممية للتوصل للهدنة». وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ببدء تلك الهدنة التي سيتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية. وأعربت في بيان، عن ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقبول الهدنة، بحسب ما نقلت وكالة «واس» الرسمية. وكذلك رحبت البحرين بالإعلان، وقالت إنها تأمل أن تشكل هذه الخطوة فرصة لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. في حين أكدت الكويت ترحيبها ودعمها جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية. بالإضافة إلى سلطنة عُمان التي رحبت بالإعلان.