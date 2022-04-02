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عربي ودولي
روسيا تعلن تقدماً عسكرياً في أوكرانيا
من مبنى مدمر بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف
2 ابريل 2022 17:07
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تحقيق تقدم عسكري في عدد من المحاور بأوكرانيا، موضحة أنه تم تدمير 67 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم "استهداف" مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، بصواريخ عالية الدقة.
وأعلنت إسقاط مروحيتين من طراز "مي 24"، بالإضافة إلى 24 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
من جانبها، أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، في وقت سابق السبت، أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية، إن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة، والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.
وأضافت الوزارة: "قامت القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا بتأمين طريق رئيسي في شرق خاركيف بعد قتال عنيف"، حسبما نقلت "رويترز".
وبدورها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي، الجمعة، قوله إن الولايات المتحدة "ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس".
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.
وعلى الصعيد الإنساني، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، إنه "من المقرر فتح 7 ممرات إنسانية"، السبت، لإجلاء السكان من مناطق محاصرة.
وأضافت أن هذه الممرات "تشمل واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول، وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك".
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