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تحذير للبريطانيين من طوابير طويلة بالمطارات.. والسبب
مطار هيثرو
2 ابريل 2022 16:52

طالبت كارين دي الرئيسة التنفيذية لرابطة مشغلي المطارات البريطانية اليوم السبت الركاب بأن يتوقعوا الانتظار لفترات طويلة في المطارات خلال عطلة عيد القيامة بسبب النقص المزمن في موظفي إنهاء إجراءات السفر وأفراد الأمن.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نعتقد أنه ستكون هناك طوابير طويلة في أوقات الذروة خلال فترة عيد القيامة".

وأضافت أن القطاع يحتاج إلى توظيف "عشرات الآلاف" من العاملين بينما ينشط بعد رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر في بريطانيا بسبب كوفيد-19.

ومضت تقول إن مطار هيثرو في لندن يحتاج وحده إلى 12 ألفا آخرين من العاملين.

المصدر: آ ف ب
مطار هيثرو
بريطانيا
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