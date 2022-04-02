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الجامعة العربية تُرحب بالهدنة الإنسانية في اليمن
الجامعة العربية تُرحب بالهدنة الإنسانية في اليمن
2 ابريل 2022 15:56

أحمد شعبان (القاهرة)
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، والتي تدخل حيز النفاذ اليوم السبت، وتستمر لشهرين، مناشداً جميع الأطراف المُنخرطة في النزاع في اليمن باحترامها.
وأكد أبو الغيط، في بيان له اليوم السبت، أن الهدنة الإنسانية تستجيب لرغبة الغالبية العظمي من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، معرباً عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.
وناشد أبو الغيط جميع الأطراف المُنخرطة في النزاع في اليمن باحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، وكذا وقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية، حتى يحصل الشعب اليمني على فُرصة لالتقاط الأنفاس، وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عملها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

الجامعة العربية
اليمن
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