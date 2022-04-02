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ألمانيا تسجل وصول 5300 لاجئ جديد من أوكرانيا
ألمانيا تسجل وصول 5300 لاجئ جديد من أوكرانيا
2 ابريل 2022 14:59

سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا وصول نحو 5300 لاجئ من أوكرانيا في غضون يوم.
وبذلك يصل إجمالي لاجئي الحرب الأوكرانية القادمين إلى ألمانيا، منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إلى قرابة 300 ألف شخص، وتحديداً 299 ألفاً و823 شخصاً، وذلك بحسب ما غردت به وزارة الداخلية الألمانية على تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم السبت. وأشارت الوزارة إلى أن غالبية هؤلاء نساء أطفال ومسنون.
ولا توجد في الحالات العادية نقاط تفتيش ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، كما أن الأوكرانيين مسموح لهم بالدخول والإقامة لمدة 90 يوماً، من دون تأشيرة، ومن ثم، من المرجح أن يكون العدد الفعلي للقادمين أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل.
ويقيم غالبية لاجئي الحرب الأوكرانية (أكثر من 2.4 مليون شخص) في بولندا المجاورة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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