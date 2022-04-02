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إخماد حريق شب بسفينة شحن في ميناء بريمرهافن بألمانيا
إخماد حريق شب بسفينة شحن في ميناء بريمرهافن بألمانيا
2 ابريل 2022 13:13

 تمكنت قوات الإطفاء من إخماد حريق اندلع في سفينة شحن بميناء بريمرهافن في ألمانيا مساء أمس الجمعة.
وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن النيران شبت في أخشاب بفتحة الشحن الموجودة في السفينة التي يبلغ طولها 190 متراً في الفترة بين الساعة السادسة والحادية عشرة من مساء أمس.
وتم غمر الفتحة برغوات الإطفاء وتمكنت السفينة «نودرجرونده» متعددة الأغراض من إخماد الحريق.
واستخدمت قوات الإطفاء حواجز الزيت في المياه لمنع تبدد رغوات الإطفاء في حوض المرفأ.
وقامت أربع قاطرات بحرية مزودة بمعدات إطفاء بتبريد السطح الخارجي للسفينة الذي لا تلامسه المياه.
وتمكن طاقم السفينة الذي يضم 21 فردا من مغادرتها بسلام. وقالت قوات الإطفاء إن الحادثة لا تشكل خطراً بالنسبة للسكان.
ولم يتم بعد تحديد سبب الحريق.

 

المصدر: د ب أ
حريق
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