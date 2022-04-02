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الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي تستعد لمغادرة منصبها
الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي تستعد لمغادرة منصبها
2 ابريل 2022 10:39

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي تستعد لمغادرة منصبها لتنضم إلى محطة "ام اس ان بي سي" التلفزيونية.وتجنبت الناطقة التي عادت إلى قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض بعد غياب لعدة أيام بسبب إصابتها بكوفيد-19، الرد على أسئلة بهذا الخصوص.
وقالت مازحة ردا على صحافي "لن تتخلصوا مني فورا. لا أؤكد أي شيء بالنسبة لمدة ولايتي أو بشأن مشاريع مستقبلية".
وسئلت ساكي كذلك عن مسائل تتعلق بآداب المهنة في وقت تستمر بالرد على كل الوسائل الاعلامية فيما تجري مفاوضات حول منصب مقبل مع وسيلة إعلامية محددة.
وأوضحت الناطقة "هذه الإدارة تفرض على الجميع مجموعة صارمة من الواجبات القانونية والاخلاقية (..) على صعيد شروط التفاوض مع أصحاب عمل محتملين (..) احترمت (هذه القواعد)وحاولت أن أذهب أبعد من ذلك حتى".
وذكر موقع أكسيوس الإخباري الذي كان أول من كشف المعلومة أن ساكي (43 عاما) تجري مفاوضات مع "ام اس ان بي سي" ذات التوجه التقدمي التي سبق ووظفت الناطقة السابقة باسم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، سيمون ساندرز.
وأوضحت "سي ان ان" أن الناطقة ستبقى في منصبها حتى "عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض" الشهير في 30 أبريل في واشنطن.

 

المصدر: آ ف ب
البيت الأبيض
أميركا
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