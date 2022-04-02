أميركا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 300 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان يوم الجمعة إنها ترغب في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كجزء من حزمة المساعدات التي تقدمها لها.

وسوف تشمل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة طائرات مسيرة متنوعة وأنظمة صواريخ ومركبات مدرعة وذخيرة وأجهزة رؤية ليلية وأنظمة اتصالات آمنة وأسلحة آلية وإمدادات طبية وتوفير صور الأقمار الصناعية التجارية.

وقد تعهدت الحكومة الأميركية بالفعل بتقديم 1.65 مليار دولار من المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية ضد جارتها.



