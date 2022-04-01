الكرملين: دوبارديو «لا يفهم»

باريس (أ ف ب)

اقترح الكرملين أمس شرح الصراع في أوكرانيا للممثل الفرنسي جيرار دوبارديو على اعتبار أنه «لا يفهم» الوضع، غداة استنكاره ما وصفه بالتجاوزات المجنونة وغير المقبولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كان يشيد في السابق بالرئيس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «أعتقد أن دوبارديو ربما لا يفهم كل ما يجري، لأنه ليس مندمجاً تماماً في الأخبار السياسية». وأضاف «إنه لا يفهم ما هي دونيتسك ولوغانسك (المنطقتان الانفصاليتان المواليتان لروسيا في أوكرانيا)، ولا يدري بقصف مدنيين هناك».

وتابع بيسكوف «إذا دعت الحاجة، نحن مستعدون لشرح الأمر له حتى يفهم بشكل أفضل إذا كان يرغب في ذلك». فيما دعا النائب الروسي سلطان خامزاييف السلطات إلى سحب الجنسية الروسية من دوبارديو وتحويل عقاراته في البلاد لصالح جمعيات خيرية. ويحمل دوبارديو الجنسيتين الفرنسية والروسية، وحصل على جواز سفر روسي في يناير 2013، على خلفية اعتراضه على السياسة الضريبية للرئيس السابق فرنسوا هولاند.