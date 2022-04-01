«يونسكو»: التراث العالمي في خطر

باريس (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس، إن عشرات الكنائس والمواقع التاريخية والمتاحف القيمة تعرضت للدمار بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، مضيفة أنها تشعر بالقلق على نحو خاص بشأن مدينة تشيرنيهيف في الشمال.

وشملت أول قائمة مبدئية للمواقع التي تعرضت لدمار كامل أو جزئي على 29 موقعاً دينياً، و16 مبنى تاريخياً، وأربعة متاحف وأربعة من المعالم الأثرية. وقال مساعد مدير عام (يونسكو) للشؤون الثقافية، إيرنستو أوتونى، في مؤتمر صحفي «نحن قلقون للغاية بشأن الموقف على المستويين الإنساني والثقافي. التراث الإنساني في أوكرانيا في خطر».