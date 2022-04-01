روسيا تستأنف التجنيد الإجباري

موسكو (أ ف ب)

استأنفت روسيا أمس تعبئة الشباب للخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عام، لكنها أكّدت أن المجنّدين لن يرسلوا إلى الجبهة في أوكرانيا حيث يستمر الهجوم العسكري. ويُجنّد سنويًا عشرات آلاف الروس تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا خلال فترتي استدعاء، الأولى في الربيع/الصيف والثانية في الخريف.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف إرسال 134,500 شاب إلى الخدمة العسكرية في ربيع 2022، بحسب مرسوم صادر عن الكرملين، على أن تجري أولى عمليات توزيع المجندين على الوحدات في نهاية مايو. واعترفت وزارة الدفاع في 9 مارس بأن المجندين يقاتلون في أوكرانيا وأن بعضهم أُسروا. لكن الجيش أكّد أن هؤلاء أرسلوا إلى الجبهة عن طريق الخطأ وأعيدوا إلى روسيا.