ميدفيديف: الإمدادات الزراعية الروسية لـ«دول صديقة» فقط

عواصم (وكالات)

حذر نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي ميتري ميدفيديف، أمس، من أن بلاده، وهي مصدر رئيسي للقمح في العالم، قد تقصُر بيع إمدادات المنتجات الزراعية على «الدول الصديقة» فقط، وقال في تصريحات إنه يود أن يوضح بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا في ضوء العقوبات الغربية المفروضة، وأضاف «سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا.. لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أميركا الشمالية على الإطلاق».

وأكد ميدفيديف الذي شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012، أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار وارتفاع التضخم. وقال «إن الإمدادات الزراعية للأصدقاء ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها، لافتاً إلى أن روسيا حظرت معظم واردات الغذاء الغربية في 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا لكنها قد توسع القائمة أكثر الآن.

إلى ذلك، بدأت شركة الغاز الروسية «جازبروم» إخطار العملاء بكيفية دفع مقابل مشتريات الغاز بالروبل، بناء على قرار الرئيس فلاديمير بوتين اعتباراً من أول أبريل. وسيتعين على الدول الأوروبية فتح حسابين، باليورو وبالروبل، حيث سيكون مصرف جازبروم مسؤولاً عن تحويل العملات الأجنبية. ورغم المخاوف من قطع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في خضم المواجهة حول الروبل، قالت «جازبروم» إن خطوط الأنابيب ما زالت ترسل الغاز باتجاه الغرب. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي. في وقت حث محافظ البنك المركزي الأوكراني البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، على حظر التعاملات بالروبل.

إلى ذلك، بلغ التضخّم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في مارس بواقع 7,5% خلال سنة، مدفوعا من أزمة أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.