الحوار مستمر وموسكو تجهز الرد على مقترحات أوكرانيا

موسكو، كييف (وكالات)

استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية أمس عبر الفيديو، على وقع اتهامات من موسكو، إلى كييف بشن ضربة جوية طالت خزان وقود في غرب روسيا، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي تغيير في الموقف بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس، وأنها تعد حالياً ردها على المقترحات الأوكرانية التي تم تقديمها خلال جولة إسطنبول الثلاثاء الماضي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي «نواصل محادثاتنا عبر الفيديو.. لم تتغير مواقفنا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس». في وقت اتهم الكرملين، أوكرانيا بقصف خزان للوقود في مدينة بلغورود الروسية ما أدّى إلى اندلاع حريق هائل، وقال المتحدث دميتري بيسكوف «إن ما حدث لن يوفر ظروفًا ملائمة، ويعرض مفاوضات السلام للخطر».

وقال حاكم بلغورود فياتشسلاف غلادكوف إن مروحيتين أوكرانيتين نفذتا الضربة على منشأة تخزين الوقود في المدينة. فيما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا «إنه عاجز عن تأكيد أو تكذيب ضلوع أوكرانيا لأنه لا يملك كل المعلومات العسكرية». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الكسندر موتوزيانيك «إن السلطات الأوكرانية تشن عملية دفاعية لصد عدوان عسكري روسي على أراضيها».

وأوضح كوليبا أن أوكرانيا لا تزال تنتظر جواباً فعلياً على الاقتراحات التي عرضتها في إسطنبول. مشيراً إلى أنه وفقاً للرد الروسي سيتم عندها معرفة إن كانت روسيا تستمر باعتماد لغة التهديد أو أنها اعتمدت نهجاً بناء أكثر. (وكانت كييف اقترحت خصوصاً حياد أوكرانيا والتخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي شرط أن تضمن دول أخرى أمنها في وجه روسيا).

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا، وإن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية، وأضاف في إفادة صحفية «محادثات السلام يجب أن تستمر.. كييف أظهرت تفهما أكبر بكثير للوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس وضرورة أن يكون وضعها محايدا. وتابع قائلا« نعد رداً. هناك بعض التحركات للأمام خصوصا فيما يتعلق بالاعتراف باستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي».

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا روسيا وأوكرانيا إلى التصرف بحكمة ومواصلة الحوار، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت«إن المحادثات الإيجابية والبناءة أحيت الآمال في السلام.. أردوغان، الذي صرح بأن من المهم للجانبين التصرف بحكمة ومواصلة الحوار، أشار إلى أنه يريد تتويج جهود السلام بجمع الرئيسين الروسي بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي».

ميدانياً، استعادت القوات الأوكرانية بلدة بوتشا القريبة من العاصمة كييف من القوات الروسية. وقال رئيس البلدية أناتولي فيدوروك «سيُذكر 31 مارس في تاريخ بلدتنا باعتباره يوم تحريرها من القوات الروسية». وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن معارك ضخمة تدور في شمال وشرق كييف، وأضاف في تحذير للسكان الذين فروا«خطر الموت في كييف مرتفع جدا، ولهذا السبب نصيحتي لأي شخص يريد العودة هي، من فضلك، انتظر وقتاً أطول قليلاً».

وقال حاكم منطقة كييف ألكسندر بافليوك في وقت سابق إن القوات الروسية تنسحب من بعض المناطق حول العاصمة لكنها تعزز مواقعها في مناطق أخرى، وأضاف «نراقب حركة طوابير من المركبات الروسية بأحجام مختلفة.. بعض من القوات يتجه نحو الحدود مع روسيا البيضاء». وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية للتراجع شمال شرق وشمال غرب العاصمة، وأضاف أن مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة لا تزال صامدة بعد أسابيع من القصف، لكن القوات الروسية تحاول الآن تطويق مدينة تشيرنيهيف الشمالية.

وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اللجنة ترسل موظفين إلى ماريوبول، وتأمل في أن يتسنى البدء في عمليات إجلاء آلاف المدنيين، لكنها لم تحصل على إذن لنقل مساعدات إنسانية مع القافلة، وغادرت من دون الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات التي كانت معدة مسبقاً. وقال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول بترو أندريوشنكو إن المدينة المحاصرة ما زالت مغلقة أمام أي شخص يحاول دخولها وخطيرة جداً على أي شخص يحاول المغادرة.

من جهة ثانية، أعلنت أوكرانيا استعادة 86 من جنودها في إطار عملية تبادل مع روسيا، من دون تحديد عدد الروس الذين سلّمتهم لموسكو. وقال المدير المساعد لمكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشنكو»إن عملية تبادل جرت للتو، 86 جنديًا أوكرانيًا بينهم 15 امرأة باتوا بأمان».