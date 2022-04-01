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أميركا تعيد لليبيا 9 قطع أثرية مهربة
احتفال لهيئة الآثار الليبية بمناسبة إعادة 9 قطع أثرية مهربة (رويترز)
2 ابريل 2022 01:55

بنغازي (الاتحاد)

قالت السلطات الليبية إنها تسلمت 9 قطع أثرية بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية أعادتها الولايات المتحدة لطرابلس بعد تهريبها خارج ليبيا.
وجميع تلك القطع كانت قد استُخرجت بشكل غير قانوني وشُحنت إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك لتُعاد إلى متحف ليبيا في طرابلس.
وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا. وأضاف «لكن لأنها ذات طراز مميز كانت عملية الاسترجاع بسيطة نوعاً ما».
وكانت أعظم القطع التي أُعيدت إلى ليبيا هي الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجاباً حجرياً رقيقاً بدا وكأنه يتدفق على وجهه، وتشمل قطع الفخار جراراً عليها نقوش.

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