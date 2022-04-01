الأمم المتحدة: حريصون على إنهاء الانقسام في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز إن المبادرة التي أطلقتها لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خريطة الطريق، نابعة من الحرص على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي يمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأضافت وليامز في تدوينة على تويتر وفي حوار مباشر عبر منصة الحوار الليبي، أنها «تتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا»، مؤكدة أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.

ودعت وليامز إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن الاضطرابات والتقلبات السياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على المسار العسكري في ليبيا.

وأكدت وليامز أن أولوية الأمم المتحدة هي مساعدة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي، معربة عن أملها في عقد اجتماع يضم مجلسي النواب والدولة في القريب العاجل.

وأوضحت أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك توحيد مصرف ليبيا المركزي ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية، مؤكدة دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تدفق الخام والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال.

وأشارت وليامز إلى أنها عادت إلى ليبيا لدعم إجراء الانتخابات بالتنسيق البعثة الأممية ومتابعة تنفيذ المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لافتة إلى مبادرتها التي طرحتها لإقرار قاعدة دستورية توافقية متينة لتنفيذ انتخابات وطنية شاملة.

وأضافت: «منذ عودتي إلى ليبيا استمعت إلى آلاف الليبيين من سياسيين ومسؤولين، والتقيت بمسؤولين ليبيين رفيعي المستوى في داخل ليبيا وفي الخارج».

وأكدت المبعوثة الأممية أن «الانتخابات ما تزال تحتل الصدارة في أولويات الشعب الليبي والدليل على ذلك 2.8 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت»، داعية إلى الحفاظ على سير عجلة المسار الأمني.