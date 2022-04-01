توجيهات للجيش السوداني بحسم الصراع القبلي في دارفور

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، أمس، أن توجيهات حازمة صدرت للجيش السوداني بالتعامل بحسم مع أي تجمعات قبلية، وذلك عقب اشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، محذرةً المدنيين من التجمع في 6 مناطق.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قد أصدر توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية عسكرياً، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون.

كما وجه حميدتي، والي جنوب دارفور حامد التيجاني بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة وتطبيق قانون الطوارئ فوراً لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور.

وقتل 45 شخصاً على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات قبلية في إقليم دارفور، حسب ما أعلنت السلطات وقوات الأمن.

واندلعت الاشتباكات بين قبيلة «الفلاتة» الأفريقية وقبيلة «الرزيقات» العربية في قرى قريبة من «نيالا»، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وفق ما أفاد شهود عيان.