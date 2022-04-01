مدنيون غاضبون يهاجمون مقرات «حوثية» في عمران

صنعاء (وكالات)

هاجم يمنيون غاضبون في محافظة عمران شمالي اليمن، تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية بعد جريمة مروعة ارتكبتها الميليشيات ضد إحدى الأسر في مديرية «عيال سُريح».

وقالت مصادر محلية، إن الأهالي في منطقة «الحايط» بمديرية «عيال سريح»، أقاموا احتفالاً لأحد الأشخاص لدى خروجه من سجن للميليشيات كان يعتقل فيه بشكل تعسفي.

وذكرت أن مسلحين حوثيين حاولوا فض الاحتفال بالقوة، لكنهم اشتبكوا مع الأهالي ما أسفر عن مقتل الشاب رياض الحايطي ووالدته، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي الذين داهموا مواقع ومقار للميليشيات.

وأكدت المصادر أن أهالي منطقة «الحايط» أعطبوا طقماً حوثياً وداهموا مركزًا أمنياً للميليشيات الإرهابية، وقاموا بطرد عناصر نقطة أمنية، واحتجزوا عدداً من عناصر الميليشيات بعد الجريمة التي حدثت أمس الأول.