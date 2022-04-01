اليوم 14:35
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
الولايات المتحدة ترصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي يمني
الولايات المتحدة ترصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي يمني
2 ابريل 2022 01:55

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن جابر البنا، الذي تتهمه واشنطن بتمويل تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
ونشر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في حسابه على تويتر، إعلاناً عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «جابر البنا».
كما قال البرنامج، إن «آخر موقع عرف له هو اليمن، ومتهماً بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وهي منظمة إرهابية أجنبية بموجب تصنيف الولايات المتحدة».
وجابر البنا، أحد المطلوبين لمكتب التحقيق الفيدرالي ويحمل الجنسية الأميركية، وهو من أصل يمني، وأحد المدرجين على قائمة أكثر المطلوبين لدى واشنطن.
وسبق للخارجية الأميركية أن رصدت المبلغ المالي ذاته في عام 2008، لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على البنا.

أميركا
وزارة الخارجية الأميركية
اليمن
تنظيم القاعدة
آخر الأخبار
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
دنيا
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
اليوم 14:31
مقر «المركزي الأوروبي» في ميونيخ
الاقتصادي
وونش: «المركزي الأوروبي» قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام
اليوم 14:29
ماذا قال النائب العام المصري الأسبق بعد تناول «الاختيار» قرار عزله من الإخوان؟
دنيا
ماذا قال النائب العام المصري الأسبق بعد تناول «الاختيار» قرار عزله من الإخوان؟
اليوم 14:27
برشلونة في أستراليا للمرة الأولى في التاريخ!
الرياضي
برشلونة في أستراليا للمرة الأولى في التاريخ!
اليوم 14:26
مسلسل «الكبير أوي» يثير جدلاً بسبب «الكركمين»
دنيا
مسلسل «الكبير أوي» يثير جدلاً بسبب «الكركمين»
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©