الولايات المتحدة ترصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي يمني

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن جابر البنا، الذي تتهمه واشنطن بتمويل تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ونشر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في حسابه على تويتر، إعلاناً عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «جابر البنا».

كما قال البرنامج، إن «آخر موقع عرف له هو اليمن، ومتهماً بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وهي منظمة إرهابية أجنبية بموجب تصنيف الولايات المتحدة».

وجابر البنا، أحد المطلوبين لمكتب التحقيق الفيدرالي ويحمل الجنسية الأميركية، وهو من أصل يمني، وأحد المدرجين على قائمة أكثر المطلوبين لدى واشنطن.

وسبق للخارجية الأميركية أن رصدت المبلغ المالي ذاته في عام 2008، لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على البنا.