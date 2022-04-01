التحالف: ملتزمون بوقف العمليات العسكرية في اليمن

عدن (الاتحاد، وكالات)

نفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مزاعم سوقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية عن غارات قالت، إن مقاتلات التحالف نفذتها في محافظة الجوف. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله: «ملتزمون بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون».

وأكد أن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني.

وتابع: «نتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل».

وعلى الرغم من سريان هدنة أعلنها التحالف من طرف واحد لتهيئة الأجواء أمام المشاورات اليمنية - اليمنية التي يرعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إلا أن تصعيد الميليشيات الإرهابية لا زال جاريا، ترجمة لعدم وجود رغبة لدى الميليشيات من أجل السلام.

واشتدت وتيرة المعارك بين الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، إثر هجمات شنتها الميليشيات بعد استقدامها تعزيزات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن الساعات الأولى من فجر أمس، شهدت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في المحورين الرملي والجبلي شرق وغرب «جبل البلق».

وذكرت المصادر أن قوات الجيش نجحت في التصدي لهجمات متزامنة نفذتها الميليشيات الحوثية في أكثر من محور، مشيرة إلى أن الميليشيات استخدمت الأنساق البشرية بكثافة ودفعت بآليات عسكرية مدرعة محملة بعناصرها الإرهابية.

بدورها، نفذت مدفعية الجيش قصفاً مركزاً استهدف تجمعات للميليشيات أسفل «جبل البلق» وفي محيط «قرون لظاة».

ويأتي التحشيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية تزامناً مع هدنة أعلنها تحالف دعم الشرعية لتهيئة الأجواء أمام المشاورات السياسية القائمة في الرياض.

وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 200 أسرة يمنية خلال أسبوع جراء استمرار الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتفاقم الوضع الإنساني في عدة محافظات يمنية.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الأسبوعي، إن 202 أسرة، تمثل قرابة «10212 فرداً» نزحت من محافظات مأرب، تعز، الحديدة، الضالع وإب، خلال الفترة 20 و26 مارس المنصرم.

وبحسب المنظمة الأممية فقد رصدت نزوح قرابة 4786 أسرة تمثل قرابة 29 ألف شخص منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس المنصرم.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت ارتفاع عدد النازحين جراء الانقلاب في اليمن إلى 4 ملايين و200 ألف شخص.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد النازحين في جميع أرجاء البلاد ارتفع إلى نحو 4.2 مليون شخص منذ اشتعال الحرب في مارس 2015.