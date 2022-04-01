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لندن وواشنطن: الهدنة في اليمن خطوة أولى لحل سياسي دائم
لندن وواشنطن: الهدنة في اليمن خطوة أولى لحل سياسي دائم
2 ابريل 2022 01:54

واشنطن، لندن (وكالات)

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، بالاتفاق على هدنة في اليمن.
وقال جونسون على تويتر: «أمامنا الآن أخيراً فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم».
بدوره، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوضع في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية بهذا الصدد، أن «الوزير الأميركي شكر عمان على دعمها في ما يخص العديد من القضايا، وخصوصا في اليمن».
وأضاف البيان أن «بلينكن شجع على بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم لهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في اليمن».
واعتبر بلينكن أن مقترح الأمم المتحدة بشأن الهدنة قد يكون الخطوة الأولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة شاملة أكثر.

اليمن
بريطانيا
أميركا
بوريس جونسون
أنتوني بلينكن
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