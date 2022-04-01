الأمم المتحدة: هدنة لمدة شهرين في اليمن

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية اتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة شهرين ابتداء من اليوم السبت والسماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية وتشغيل رحلات جوية محددة من مطار صنعاء، فيما أكدت الحكومة اليمنية أن توجيهات رئاسية عليا للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

وأضاف في بيان أمس، أن الأطراف وافقت أيضاً على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء، وأوضح أن الأطراف وافقت على الاجتماع لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

وشكر جروندبرج الأطراف اليمنية على العمل معه بحسن نية ولتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى هذا الاتفاق.

وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن «الهدف من هذه الهدنة إعطاء اليمنيين مهلة هم بأمس الحاجة اليها، تُفرِّجُ عنهم المعاناة الإنسانية، وأهم من ذلك الأمل في أنَّ إنهاء هذا النِّزاع ممكن».

وأكد هانس جروندبرج أنه سيواصل العمل خلال الشهرين القادمين بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحضّ الطرفين على الالتزام بالهدنة.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أمس، بإعلان الهدنة، آملاً أن تتيح إطلاق عملية سياسية لسلام دائم.

وصرح جوتيريش للصحافيين: «ينبغي الآن استخدام هذه الاندفاعة للتأكد من التزام هذه الهدنة في شكل تام وتمديدها»، مضيفاً «هذا يثبت أنه حتى حين تبدو الأمور مستحيلة، يصبح السلام ممكناً حين تتوافر إرادة التسوية».

وأضاف: «أحض جميع الأطراف على اتخاذ التدابير الضرورية لدعم تنفيذ ناجح للهدنة وجعل آليات التعاون عملانية من دون تأخير بهدف إحراز تقدم».

بدوره، قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن «توجيهات واضحة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها ميليشيات الحوثي.

وأضاف بن مبارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أمس: إن «هذه التوجيهات تأتي انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما أعلن بن مبارك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة.

وأوضح أن التوجيهات جاءت انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من معاناة الشعب اليمني، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض.وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة ترحب بإعلان هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية حسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية الأمم المتحدة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل.

وأوضح العميد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.وتفرض الحكومة اليمنية إجراءات قانونية على دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة، عقب تعطيل ميليشيات الحوثي اتفاقاً وقعته مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة، ويقضي بتخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين قبل أن تنقلب عليه الميليشيات وتنهب 72 مليار ريال يمني من عائدات السفن.