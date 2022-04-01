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العراق: الصدر يمنح خصومه فرصة لتشكيل حكومة جديدة
البرلمان العراقي (أرشيفية)
2 ابريل 2022 01:55

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر تراجعه للأيام الأربعين المقبلة ومنح منافسيه الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
تأتي خطوة الصدر المفاجئة على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، بعد 5 أشهر من الانتخابات العامة.
جاء عرض الصدر في تغريدة دعا فيها أتباعه أيضاً إلى عدم التدخل لا إيجاباً ولا سلبياً بينما يحاول منافسوه قوى الإطار التنسيقي، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية تشكيل حكومة معاً.
ولم تكن هناك استجابة فورية من قوى «الإطار التنسيقي» لعرض الصدر.
وهاجم الصدر خصومه، قائلاً، إنهم «عرقلوا العملية وما زالوا يعرقلونها».
ويختلف الطرفان حول اختيار المرشح لمنصب الرئيس، وهي عقبة قد تمتد أيضًا إلى رئاسة الوزراء، كما إنه ليس من الواضح أي حزب يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان بسبب الولاءات غير الواضحة والمتغيرة لبعض المشرعين والأحزاب.

مقتدى الصدر
الحكومة العراقية
العراق
البرلمان العراقي
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