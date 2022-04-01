أوكرانيا تعلن عن عملية أخرى لتبادل الأسرى مع روسيا

ذكرت مصادر أوكرانية أنه جرت عملية تبادل أخرى للأسرى بعد أكثر من خمسة أسابيع من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك على فيسبوك، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي أطلق سراح 71 جندياً أوكرانياً و15 جندية أوكرانية من الأسر وتلقت في المقابل نفس العدد من جنودها. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقبل في البداية.

ومضت فيريشتشوك تقول: «أخاطب كل مواطنينا الذين لا يزالون في الأسر.. نحن سنقاتل من أجل كل فرد منكم! وسنعيد الجميع إلى الوطن. استمروا على مثابرتكم وتصميمكم !».

وجرى بالفعل العديد من عمليات تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين في الأسابيع القليلة الماضية. وفي منتصف مارس، أفرج الجانب الروسي عن عمدة مدينة مليتوبول المختطف، وفقاً لمصادر أوكرانية، في مقابل إطلاق سراح تسعة مجندين روس.