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عاصفة ثلجية تصيب حركة المرور شمال إسبانيا بالشلل
عاصفة ثلجية تصيب حركة المرور شمال إسبانيا بالشلل
1 ابريل 2022 18:34

 تسببت عاصفة ثلجية في إعاقة شديدة لحركة المرور في شمال إسبانيا، اليوم الجمعة، حيث تضرر بشكل خاص إقليم نافارا غربي جبال البرانس على الحدود مع فرنسا.  

  وأعلنت الحكومة الإقليمية في نافارا أنه تم الإبلاغ عن وجود مشاكل على الطريق السريع (إيه 15) والعديد من الطرق الريفية، وأنه تم إغلاق ثلاث ممرات جبلية.وألغى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز زيارة كانت مقررة للمركز الوطني لمصادر الطاقة المتجددة في منطقة ساريجورين شمالي البلاد بسبب "سوء الأحوال الجوية".
وغطت العاصفة الثلجية، التي تضرب شمال إسبانيا منذ، أمس الخميس، الشوارع والمتنزهات وأسطح مباني مدينة بامبلونا، عاصمة إقليم نافارا التي يقطنها 200 ألف شخص، ومناطق أخرى.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تحذيرات بشأن أحوال جوية قاسية ستتعرض لها تسعة أقاليم من أقاليم البلاد الـ 17 اليوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

المصدر: د ب أ
عاصفة ثلجية
إسبانيا
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