أوكرانيا تطالب شركات ألمانية بالتخلي عن أعمالها في روسيا

طلب المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني ألكسندر رودنيانسكي من ثلاث شركات ألمانية إنهاء أنشطتها في روسيا.

وقال رودنيانسكي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "سيكون من المهم أن تتوقف جميع الشركات عن التعامل مع روسيا، بما في ذلك شركات مترو وباير وهينكل... إنها تساعد ببقائها في روسيا في تمويل الحرب"، مضيفا أن وقف الأعمال سيؤثر للأسف أيضا على الشعب الروسي، "لكن بوتين مسؤول عن ذلك".

وعقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تخلت العديد من الشركات الألمانية عن أعمالها في روسيا، لكن لا تزال هناك شركات ألمانية أخرى تريد الاستمرار هناك.

وقال متحدث باسم سلسلة متاجر المواد الغذائية "مترو" عن طلب أوكرانيا إن قرار مواصلة النشاط في روسيا لم يكن سهلا، موضحا أن الشركة تتحمل مسؤولية زملاء آخرين هناك، مضيفا أن الكثير من الأفراد يحصلون على مشترياتهم الغذائية من "مترو".

وتمتلك المجموعة 93 متجرا في روسيا يعمل بها حوالي 10 آلاف موظف، ويمثل حجم الأعمال السنوي الذي يعادل 2.4 مليار يورو عُشر إيرادات المجموعة.

ولم ترد مجموعة "هينكل" لمواد التنظيف على استفسار حول هذا الشأن.

ولا تزال مجموعة الأدوية وحماية المحاصيل "باير" تمارس نشاطها في روسيا.