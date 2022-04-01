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روسيا تسحب بعض قواتها من كييف
منزل سكني مدمر في قرية بالقرب من خط المواجهة في منطقة كييف
1 ابريل 2022 15:44

قال حاكما منطقتي كييف وتشرنيهيف اليوم الجمعة إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من المنطقتين الواقعتين في شمال أوكرانيا.

قالت روسيا خلال المفاوضات يوم الثلاثاء إنها ستقلص العمليات في منطقتي كييف وتشرنيهيف. واستمر القتال في المنطقتين وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن القوات الروسية لا تنسحب وإنما تعيد تنظيم صفوفها.

وذكر حاكم منطقة كييف أولكسندر بافليوك على تطبيق تليجرام "نراقب حركة طوابير من المركبات (الروسية) بأحجام مختلفة".

وقال بافليوك إن بعضاً من القوات يتجه نحو الحدود مع روسيا البيضاء حليفة روسيا.

وقال إن القوات الروسية غادرت قرية هوستوميل المتاخمة لمطار هام لكنها تنشط في بلدة بوتشا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المعلومات.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم تشرنيهيف إن بعض القوات الروسية انسحبت لكن بعضها لا يزال في المنطقة.
وقال في كلمة مصورة "الضربات الجوية والصاروخية (ما زالت) واردة الحدوث في المنطقة.. لا أحد يستبعد هذا".

المصدر: وكالات
كييف
روسيا وأوكرانيا
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