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مصرع طيارين في تصادم طائرتين بكوريا الجنوبية
حطام طائرات سلاح الجو الكوري الجنوبي التي اصطدمت في الجو أثناء تدريب (رويترز)
1 ابريل 2022 14:17

لقي ثلاثة طيارين مصرعهم وأصيب آخر بجروح، اليوم، إثر تصادم طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية الكورية الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء الكورية " يونهاب" عن مسؤولين عسكريين: "أن طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية من طراز KT-1 اصطدمتا في الجو وتحطمتا في جنوب البلاد، مما أسفر عن مصرع 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة".

وأوضحت الوكالة أن الطائرتين، تحطمتا في حقل أرز في ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة سول، لافتة إلى أن السلطات أرسلت أكثر من 30 شخصاً من رجال الطوارئ إلى موقع التحطم.

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة
تصادم طائرتين
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