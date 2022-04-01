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حصيلة إصابات كورونا العالمية
يقوم العاملون الطبيون الذين يرتدون بدلات واقية بإجراء اختبار الحمض النووي للمقيمين في مجمع سكني في شنغهاي
1 ابريل 2022 12:07

 تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 485.92 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6 ملايين و513 ألفاً و965 حالة وفق إحصاء لـ " رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام
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