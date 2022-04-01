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رفع آخر قيود كورونا في سويسرا
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1 ابريل 2022 10:44

رفعت سويسرا اليوم الجمعة آخر القيود المتبقية المفروضة على مستوى البلاد بسبب كوفيد19-، ما يعني أن استخدام الكمامات لم يعد مطلوبا في وسائل النقل والمنشآت الصحية.

كما تم إلغاء تفعيل تطبيق كوفيد19- السويسري لتعقب المخالطين.ولم يعد أيضا لزاماً على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخضوع للعزل الذاتي. ومع ذلك، تدعو السلطات الناس إلى البقاء في المنزل إذا ظهرت 
عليهم الأعراض.

وبررت الحكومة هذا الأسبوع هذه الخطوات بأن هناك مستوى مرتفع من المناعة بين السكان ووضع مستقر في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

وبلغ معدل الإصابة أقل من ألف حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام في نصف كانتونات البلاد البالغ عددها .26

وتم بالفعل رفع معظم قيود كوفيد19- في منتصف فبراير.ومنذ ذلك الحين، لم تعد هناك حاجة لإثبات التطعيم واستخدام الكمامات في المتاجر والمطاعم والمؤسسات الثقافية. 

المصدر: وكالات
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