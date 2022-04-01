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الرئيس التونسي يستبعد الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان
قيس سعيد
1 ابريل 2022 09:04

 قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.

وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي.

وحث الحزب الدستوري الحر، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.

وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقدا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.

المصدر: رويترز
انتخابات
تونس
البرلمان التونسي
قيس سعيد
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