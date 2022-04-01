اليوم 14:25
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
إيطاليا تودع الجواز الصحي وتنهي طوارئ كورونا
أشخاص يلهون مع طيور النورس في ساحة سان ماركو في البندقية.
1 ابريل 2022 08:56

تدخل تغييرات واسعة النطاق حيز التنفيذ في إيطاليا اليوم الجمعة مع انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بكوفيد19- في 
البلاد.

واعتبارا من أول أبريل لن يكون لزاما على نزلاء الفنادق تقديم إثبات تلقيهم التطعيم في الوقت الذي ألغت فيه إيطاليا ما يسمى بالجواز الصحي.

ولن تكون تلك الوثيقة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد خضع لفحص كورونا وكانت نتيجته سلبية، أم تلقى التطعيم ضد الفيروس أو تعافى من المرض، ضرورية لزيارة جميع الحانات والمطاعم في الهواء الطلق، كما أنها لن تكون أيضا ضرورية لدخول المتاجر.

وسيكون إثبات الحالة مطلوبا فقط اعتبارا من الآن في حال الجلوس داخل المطاعم، مع استمرار العمل باستخدام الكمامات لدخول الأماكن المغلقة.

كما لن يكون لزاما أيضا تقديم إثبات الحالة لدخول المتاحف والمعارض اعتبارا من أبريل، بينما سيظل العمل ساريا بالجوازالصحي لزيارة المسارح أو دور السينما أو حضور الحفلات الموسيقية في الأماكن المغلقة.

وضربت الجائحة إيطاليا بشدة، مما دفع السياسيين إلى توخي الحذر بشأن إعادة فتح البلاد على عجل. ومع ذلك، يخشى الآن بعض الخبراء من أن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا سيكون نتيجة حتمية لرفع إيطاليا غالبية القيود.

وسجلت السلطات في البلاد يوم الخميس نحو 73 ألفا و 200 إصابة جديدة ونحو160 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويشير اتجاه الأسابيع الماضية إلى زيادة طفيفة في معدل الإصابات. 

المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
إيطاليا
آخر الأخبار
مسلسل «الكبير أوي» يثير جدلاً بسبب «الكركمين»
دنيا
مسلسل «الكبير أوي» يثير جدلاً بسبب «الكركمين»
اليوم 14:23
لابا.. «الاستثنائي» بـ «البصمة 20»
الرياضي
لابا.. «الاستثنائي» بـ «البصمة 20»
اليوم 14:22
«الشربيل» المغربي يزداد الطلب عليه في رمضان
دنيا
«الشربيل» المغربي يزداد الطلب عليه في رمضان
اليوم 14:19
تلفزيون الشارقة يُطل بـ 15 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
دنيا
تلفزيون الشارقة يُطل بـ 15 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
اليوم 14:16
المدارس في ألمانيا تستقبل أكثر من 40 ألف لاجئ أوكراني
عربي ودولي
المدارس في ألمانيا تستقبل أكثر من 40 ألف لاجئ أوكراني
اليوم 14:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©