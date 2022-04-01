مفاوضات أوكرانيا تستأنف اليوم وموعد نهائي لبدء السداد بالروبل في أوروبا
احتراق الغاز على موقد منزلي
1 ابريل 2022 08:47
واجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي اليوم الجمعة موعداً نهائياً لبدء السداد بالروبل، بينما من المقرر استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع حتى مع تأهب أوكرانيا لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.
وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس مشتري الطاقة الأوروبيين بالدفع بالروبل اعتباراًمن اليوم أو مواجهة وقف العقود الحالية.
ورفضت الحكومات الأوروبية إنذار بوتين ووصفته ألمانيا، أكبر متلقي للغاز الروسي في القارة.
قالت موسكو في محادثات هذا الأسبوع إنها ستقلص الهجمات بالقرب من العاصمة كييف وفي الشمال كبادرة حسن نية وتركز على "تحرير" منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أدلى بها في وقت متأخر من مساء الخميس من معارك مقبلة في دونباس ومدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في الجنوب.
وقال زيلينسكي "ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب جدا للحصول على كل ما نريده".
وقال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي اليوم الجمعة إن بلاده ستتمكن قريبا من حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية لأنها تتوقع عتادا عسكريا "فائق الحداثة" من الولايات المتحدة وبريطانيا.
تأمل السلطات الأوكرانية في إجلاء المزيد من السكان من ماريوبول بعد موافقة روسيا على فتح ممر إنساني اليوم الجمعة، لكن عدة اتفاقات سابقة انهارت وسط تبادل للاتهامات.