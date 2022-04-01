إغلاق كورونا يدخل حيز التنفيذ في العاصمة الاقتصادية للصين
ضابط شرطة يرتدي بدلة واقية يراقب الشارع، حيث تبدأ المرحلة الثانية من الإغلاق في شنغهاي
1 ابريل 2022 08:33
دخلت المرحلة الثانية من الإغلاق بسبب كوفيد19- في شنغهاي حيز التنفيذ على 16 مليون شخص إضافي من سكان الجزء الغربي من المدينة الساحلية الصينية.
وتم تمديد حظر التجول الساري بالفعل في المقاطعات الشرقية والجنوبية من المدينة التي يقطنها 26 مليون شخص ليشمل المقاطعات الغربية اليوم الجمعة.
وحتى يوم الاثنين، سيسمح فقط للسكان بمغادرة منازلهم من أجل إجراء فحص كوفيد.19-
ومع وصول المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، شهدت الصين أسوأ موجة من العدوى منذ بداية الجائحة قبل عامين.
وعلى الرغم من أن الأعداد منخفضة بالمقارنة مع الأعداد دولياً، إلا أن الحكومة تتبع استراتيجية صفر-كوفيد، والتي يجري اختبارها في مواجهة النوع الفرعي بي إيه 2 من المتحور أوميكرون.
ونجحت السلطات حتى الآن في مكافحة حالات تفش طفيفة من خلال حظر التجول وإجراء الفحوصات الجماعية وفرض الحجر الصحي.
وتعد شنغهاي ومقاطعة جيلين بشمال شرق الصين حاليا أكثر المناطق تضررا.وأفادت لجنة الصحة في بكين اليوم الجمعة بأنه تم تسجيل 358 إصابة جديدة يوم الخميس في المدينة الساحلية، بينما تم إحصاء 4144 حالة أخرى بدون أعراض.