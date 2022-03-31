«الناتو» يتوقع هجمات إضافية في أوكرانيا

بروكسل (وكالات)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أمس، أن الحلف لا يرى انسحابًا للقوات الروسية من أوكرانيا، وأنه يتوقع هجمات إضافية في أوكرانيا. وقال خلال مؤتمر صحافي «بحسب استخباراتنا، الوحدات الروسية ليست بصدد الانسحاب بل تعيد تموضعها وإعادة تجميع صفوفها وتعزيز هجومها في منطقة دونباس». وأضاف «في الوقت نفسه، تواصل روسيا الضغط على كييف ومدن أخرى. لذا، يمكننا أن نتوقع هجمات إضافية ستتسبب بمعاناة أكثر». وتابع أن الدول أعضاء الحلف ستواصل تقديم السلاح لأوكرانيا طالما لزم الأمر.