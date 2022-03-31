بايدن: بوتين منعزل

واشنطن (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكوكه في إعلان روسيا سحباً جزئياً لقواتها لتركيز هجومها في أوكرانيا على منطقة دونباس في شرق البلاد.

وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «يعزل نفسه على ما يبدو»، موضحاً أن لديه «مؤشرات إلى أنه أقال أو وضع في الإقامة الجبرية بعض مستشاريه»، مع تأكيده في الوقت نفسه «أنه لا يملك أدلة دامغة على ذلك».

واتهم شركات النفط الأميركية بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأميركيون أسعاراً مرتفعة للبنزين، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلاً من الدفع للمستثمرين، وأضاف «هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم».