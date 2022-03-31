واشنطن تعاقب التكنولوجيا الروسي ولندن تستهدف الإعلام

واشنطن (وكالات)

أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على قطاع التكنولوجيا في روسيا. وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف 21 كياناً و13 فرداً أبرزها الشركة المساهمة «ميكرون» المسؤولة عن تصدير أكثر من 50 في المئة من الإلكترونيات الدقيقة الروسية، وشركة «إيه أو إن-آي-آي-فيكتور» المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة «تي-بلاتفورمز» العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (ميري) الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة. كما استهدفت العقوبات شركة «أو أو أو سيرنيا للهندسية» ومقرها موسكو، إضافة إلى أسماء مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح «سيرنيا». وقد تم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات المستهدفة. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين «سنواصل استهداف آلة فلاديمير بوتين الحربية من كل النواحي حتى تنتهي هذه الحرب العبثية».

من جهة ثانية، أعلنت بريطانيا عقوبات على 14 كياناً وشخصاً في روسيا شملت مؤسسات إعلامية حكومية تشغل قناة «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» وبعض الرموز البارزة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية، وتلفزيون-نوفوستي، بذريعة بث أخبار مضللة. فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن من الضروري فرض أستراليا عقوبات جديدة وأشد وطأة على روسيا.