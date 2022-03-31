تركيا تعلن استعدادها لدور «الضامن» لأمن أوكرانيا

أنقرة، موسكو، كييف (وكالات)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، استعداد بلاده من حيث المبدأ لأن تلعب دور الضامن لأمن أوكرانيا، لكنه قال مشيراً إلى سعيه مجدداً لتقديم عرض لاستضافة محادثات بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين: «يتعين تحديد التفاصيل اللازمة لنجاح مثل هذه الصيغة».

وأوضح أردوغان الذي ترتبط بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وعلاقات جيدة مع الدولتين «إن أوكرانيا قدمت خلال جولة المحادثات التي جرت في إسطنبول، اقتراحاً مكتوباً إلى روسيا بإنهاء الحرب، ما يشكل دفعة مهمة». وأضاف «فيما يتعلق بمسألة الضمان، يمكننا أن نكون إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، ونحن مستعدون لذلك من حيث المبدأ، ولكن بالطبع يجب تحديد تفاصيل هذا الأمر».

جاء ذلك، في وقت أعلن الكرملين عن غياب أي جدول زمني محدد حتى الآن للقاء قمة محتمل بين بوتين وزيلينسكي، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موقف موسكو إزاء إمكانية عقد هذه القمة لا يزال ثابتاً، وهو صياغة نص اتفاقية تتيح وضع حد للأعمال القتالية، وتنسيقها وتوقيعها من قبل مسؤولين رفيع المستوى، وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن لقاء أرفع مستوى». فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية تلقيها إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء جديد بين وزيري الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا والروسي سيرجي لافروف الذي أكد أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول سجلت تقدماً إيجابياً، لكنها لم تحقق نتيجة نهائية.

وكان وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو قال إنه من المحتمل أن يلتقي لافروف وكوليبا خلال أسبوع أو أسبوعين، وأضاف«المهمّ هو أن يجتمع الطرفان وأن يتفقا على وقف دائم لإطلاق النار»، مشيرًا إلى أن تركيا تودّ استضافة اجتماع لوزيري الخارجية بصفتها وسيط صادق. وأضاف«إن أهم تقدم حتى الآن أُحرز في محادثات اسطنبول.. هل انتهى كل شيء؟ كلّا.. اتُخذت بعض الخطوات لتخفيف التوتر، حتى لو لا نرى ذلك كثيرًا على الأرض».

من جهته، قال رئيس الوفد التفاوضي الأوكراني ديفيد أراكخميا إن محادثات السلام بين بلاده وروسيا ستستمر عبر الإنترنت اليوم الجمعة. وأشاد بحضور الموفد الروسي رومان أبراموفيتش في جولة مفاوضات إسطنبول، وقال إنه لعب دوراً إيجابياً، حيث قدم قناة اتصال غير رسمية سمحت ببعض المناقشات باللغة العادية وليس باللغة الدبلوماسية. وأضاف إن أوكرانيا أكدت ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلدين، لكن روسيا ردت قائلة، إن هناك حاجة لمزيد من العمل على مسودة معاهدة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن محادثات السلام مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، لا يوجد شيء ملموس. وشكك بالتعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في إقليم دونباس، وأضاف« لن نتنازل عن أيّ شيء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا».

وأعلن قائد اللواء 92 في القوات الأوكرانية إن الوضع مستقر في خاركيف (شمال شرق)، لكن الجيش الروسي يعيد تجميع قواته للهجوم في شرق البلاد وجنوبها. واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على طريق سريع استراتيجي يربط خاركيف بشوهويف. في وقت حذّر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس ينذر بنزاع طويل الأمد.

وقال حاكم منطقة دنيبرو، إن الصواريخ الروسية أصابت وحدة عسكرية ومستودعاً للوقود في المنطقة ما أسفر عن مقتل شخصين. وأرسلت الحكومة الأوكرانية قافلة من 45 حافلة إلى ماريوبول الساحلية المحاصرة على أمل إجلاء المدنيين الذين ما زالوا عالقين. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تستعدّ لتسهيل الإجلاء الآمن للمدنيين من المدينة اعتبارًا من اليوم الجمعة، بشرط موافقة جميع الأطراف على الشروط.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية تواصل عملياتها في شرق أوكرانيا، وسيطرت على منطقة زولوتا نيفا جنوب غرب دونيتسك. وأضاف إن المقاتلات الحربية دمرت 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ و18 طائرة مسيرة.

أضيف حوالى 40 ألف لاجئ أوكراني أمس إلى أكثر من أربعة ملايين فروا من بلادهم منذ الهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو نزوح وصفته الأمم المتحدة بانه «أزمة إنسانية كبرى». وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «نواجه واقع أزمة إنسانية كبرى تتفاقم كل ثانية».

واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثًا عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في الداخل بنحو 6,5 مليون لاجئ. وأحصت مفوضية اللاجئين 4.059.105 لاجئين أوكرانيين على موقعها المخصص لهذه الأزمة.

ومنذ 24 فبراير الماضي، دخل 2.362.044 لاجئ إلى بولندا وفقًا لإحصاءات مفوضية اللاجئين حتى 30 مارس. واستقبلت رومانيا 616.592 شخصًا، ومولدافيا 388.837 شخصا، والمجر 368.807 أوكرانيين، وسلوفاكيا 283.824 شخصًا، وإسبانيا 30 ألف لاجئ، وألمانيا 288 ألف لاجئ.