«الجامعة» تحذر من استمرار الانقسامات السياسية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، من مغبة استمرار الانقسامات السياسية في السودان، مؤكداً أهمية وقف التدهور في الوضع الاقتصادي لهذا البلد.

وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس.

وأعرب أبوالغيط عن استنكاره لاستخدام الوسائل الاقتصادية للضغط على السودان الذي يمر بظروف لا تسمح له بتحمل أي ضغوطات اقتصادية إضافية من شأنها أن تنال من الشعب السوداني، وتزيد من خطورة احتمالات انفجار الأوضاع داخليا.

وعبر عن قلقه من عدم حدوث انفراجة سياسية سودانية حتى اللحظة، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة مما يستوجب تضافر الجهود.

وأوضح أبوالغيط أن هذه الظروف تستدعي الحفاظ على كافة عناصر الوحدة ولم الشمل للحفاظ على وحدة البلاد، ومن بينها المؤسسة العسكرية السودانية بغرض تفادي انزلاق السودان والمنطقة إلى «ما لا يحمد عقباه».

وعبر أبوالغيط في هذا السياق عن دعم الجامعة العربية الكامل للجهود الرامية لتسهيل المشاورات السياسية الهادفة للخروج من حالة الاحتقان الحالية، معربا عن تقديره لحرص البعثة الأممية بشكل دائم على إحاطة الجامعة بمستجدات الأوضاع في السودان.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين بين الأمم المتحدة والجامعة العربية حول الشأن السوداني والاستمرار في العمل الجاد الهادف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والاستقرار.

وفي سياق آخر، رحبت البعثة الأممية ببيان مجموعة أصدقاء السودان والذي يؤكد دعم الجهود لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في السودان، مع توقع البعثة إطلاق المرحلة المقبلة من العملية السياسية قريبا.

وقال المتحدث الرسمي باسم «اليونيتامس» فادي القاضي، في بيان صحفي أمس: «نرحب بتجديد تأييد أعضاء مجموعة أصدقاء السودان المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تُيسرها اليونيتامس والاتحاد الأفريقي وإيجاد معا، كونها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد».

وأكد القاضي «استمرار العمل في إطار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي وإيقاد، مع أصحاب المصلحة السودانيين، وبما يتوافقُ مع إطار تكليف البعثة المُسند إليها من قبل مجلس الأمن الدولي، في المرحلة التالية من العملية السياسية في السودان».