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ليبيا: باشاغا يعد قادة الميليشيات بدور بارز خلال الفترة المقبلة
فتحي باشاغا
1 ابريل 2022 02:10

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

جددت الكتائب الأمنية والعسكرية الليبية في غرب البلاد رفضها لدخول الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامها خلال الفترة المقبلة، وتمسكها بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتنفيذ بنود خريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في جنيف، وذلك بحسب ما أكدته مصادر أمنية ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر الليبية إلى رفض الميليشيات دخول فتحي باشاغا إلى طرابلس خوفا من مشروعه الذي يسعى لتطبيقه بحل كافة الكتائب ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مؤكدة تخوف قادة الميليشيات من تهميش دورهم حال دخول الحكومة الجديدة إلى طرابلس، كاشفا عن تقديم باشاغا لوعود لعدد من قادة الكتائب الأمنية والعسكرية الفاعلة في طرابلس بوجود دور بارز لهم حال دخول حكومته إلى طرابلس.
بدوره، قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا إنه يتوقع ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام القادمة دون استخدام القوة.
وقال باشاغا: «لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي، مع طرابلس، النخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضاً بعض الشخصيات المجتمعية».

ليبيا
فتحي باشاغا
طرابلس
عبد الحميد الدبيبة
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