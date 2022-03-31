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الجيش الصومالي يكثف عملياته ضد الإرهاب
أرشيفية
1 ابريل 2022 02:09

مقديشو (وكالات)

كثف الجيش الصومالي من عملياته العسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية بعد تصعيدها الكبير الأسبوع الماضي، ما أدى لاستسلام أحد قياديها.
ونفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في مديرية «ونلوين» بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
ووفقاً لإذاعة «صوت الجيش» الرسمية: كان الهدف من العملية هو ضمان الأمن في أحياء المديرية التي وقع فيها تفجير إرهابي استهدف مسؤولين حكوميين وتبنته حركة «الشباب».
ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني قوله: «خلال العملية ألقت القوات القبض على رجال يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب دون تحديد عددهم».
وشن الجيش الصومالي عملية عسكرية أخرى في ثلاث قرى بالمحافظة نفسها، حيث كانت تهدف لملاحقة مسلحي «الشباب».
وفي سياق منفصل، استسلم قيادي بارز من حركة «الشباب» الإرهابية لوحدات الجيش المتمركزة في مدينة «بيدوا»، ويدعى علي عبدالله علي، بحسب وسائل إعلام رسمية.
والقيادي المستسلم كان عضوا في الحركة الإرهابية منذ ثلاث سنوات، وعمل في محافظات تقع جنوبي ووسط البلاد.

الجيش الصومالي
الصومال
مكافحة الإرهاب
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