«اتحاد الشغل التونسي»: قرار حل البرلمان ضروري

تونس (وكالات)

رحب الاتحاد التونسي للشغل أمس، بقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان قائلاً: إنه يكرس صورة الفساد في المشهد السياسي، لكنه دعا سعيد إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف تجميع السلطات في يده والعودة للمسار الديمقراطي. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، النقابة الأكبر في البلاد وذات التأثير القوي، إن قرار الرئيس جاء متأخراً ولكنه يمثل خطوة ضرورية.

وقال المسؤول النقابي سامي الطاهري: إن «الاتحاد كان من الأوائل الذين دعوا للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء مهام هذا البرلمان الذي أصبح في وضع كريه، بسبب العنف الذي ساد بعض جلساته». وأوضح الطاهري، في تصريحه لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة، أن «البرلمان المجمد كان في عداد الميت، وإكرام الميت دفنه».

وأشار إلى أن الاتحاد سيصدر في وقت لاحق موقفه الرسمي في بيان بشأن قرار الرئيس عقب اجتماع المكتب التنفيذي. وقال الطاهري: إن «من بين أهم النقاط في كلمة رئيس الجمهورية خلال إعلانه عن حل البرلمان تحذيره من العنف». وكان سعيد اتهم البرلمان المجمد بـ «التآمر على أمن الدولة» ووصف اجتماعه بـ «المحاولة الانقلابية الفاشلة».