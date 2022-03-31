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الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف العمليات العسكرية في اليمن
الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف العمليات العسكرية في اليمن
1 ابريل 2022 02:09

بروكسل (وكالات)

رحب الاتحاد الأوروبي أمس، بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتباراً من أمس الأول، استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات اليمنية اليمنية وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في بيان: إن «هذه خطوات أولى مشجعة يمكن أن تسهم في جهود الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي الجارية لإنهاء الصراع الطويل الأمد والمدمر في اليمن». وأضاف: «نأمل أن تبني أطراف النزاع على الهدنة وتستخدم الزخم للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع لصالح الشعب اليمني».
وكرر ستانو دعوة الاتحاد للطرفين للتعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ بطريقة بناءة ودون شروط مسبقة.

اليمن
الاتحاد الأوروبي
تحالف دعم الشرعية
مجلس التعاون الخليجي
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