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الجيش اليمني: ملتزمون بوقف العمليات القتالية
صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني
1 ابريل 2022 02:09

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد القوات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة ملتزمة بدعوة مجلس التعاون الخليجي لوقف العمليات القتالية.
وقال رئيس هيئة الأركان في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بتوجيهات قيادتنا نؤكد أن قواتنا المسلحة وكل الشرفاء من رجال القبائل والمقاومة ملتزمون بدعوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات القتالية».
واستدرك بن عزيز قائلًا: «رغم علمنا من خلال تجربة طويلة إن الميليشيات الإرهابية المسعورة لن تلتزم بأي عهد أو دعوة سلام لأن ذلك يؤثر على وجودها وبقائها».
وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن الثلاثاء الماضي، وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لدعوة مجلس التعاون الخليجي لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان.

اليمن
الجيش اليمني
مجلس التعاون الخليجي
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