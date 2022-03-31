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البنتاجون يحذر من تزايد خطر الضربات الجوية في كييف
البنتاجون يحذر من تزايد خطر الضربات الجوية في كييف
31 مارس 2022 23:10

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إن العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال معرضة لخطر كبير من الضربات الجوية الروسية، واصفاً حديث روسيا عن خفض التصعيد بأنه "خطاب بلاغي لطيف" ولكن الحقيقة هي أن "كييف لا تزال مهددة إلى حد كبير".
وأضاف أنه حتى مع انخفاض وجود القوات البرية حول كييف، يواصل الجيش الروسي الضغط على المدينة بشن غارات جوية. وخلال الساعات الـ 24 الماضية، ازداد عدد الضربات الجوية بشكل كبير.
وأشار المسؤول إلى أن تكثيف الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا يرجع أيضاً للاخفاق في كييف. وتابع قائلاً: "إن إعادة ترتيب الأولويات هذه على دونباس يشير بوضوح إلى أنهم يعرفون أنهم أخفقوا في الاستيلاء على العاصمة".

 

المصدر: د ب أ
البنتاجون
روسيا
كييف
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